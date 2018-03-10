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10 марта 2018
09 марта 2018
08 марта 2018
22:11  10 марта 2018 0

Скончалась автор Краснознаменной группы в Екатеринбурге

Прощание с Галиной Охлупиной пройдет 14 мартаФото: скрин с видео на YouTube

Автор екатеринбургской Краснознаменной группы Галина Охлупина скончалась в одной из больниц города. Об этом заявил хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

«Скоропостижно скончалась свердловский дизайнер Галина Федоровна Охлупина — ученица зодчего Константина Бабыкина, автор Краснознаменной группы на Плотинке», — сообщил он на своей странице в Facebook. Прощание состоится 14 марта в 13:50 по адресу Сибирский тракт 10-й км (Крематорий), от Дома художника будет организован автобус.

Галина Охлупина окончила стройфак УПИ в 1955 году. Самой известной ее работой стала Краснознаменная группа. Она занималась проектом, работая в Институте технической эстетики. В 2014 году композиция была демонтирована. Она исчезла с Плотинки незадолго до зимней Олимпиады в Сочи. Ее место заняли часы, отсчитывавшие время до старта Олимпийских игр. После завершения главного спортивного события 2014 года часы были демонтированы, но памятник на место так и не вернули.

Игорь Чукреев
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