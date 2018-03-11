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11 марта 2018
10 марта 2018
07:20  11 марта 2018 0

Сотрудница микрофинансовой организации в Сибири стала жертвой мошенников

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
«Представители банка», куда женщина обратилась за кредитом, оказались жуликамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Усолья-Сибирского Иркутской области разыскивает злоумышленников, выманивших путем обмана 29 тысяч рублей у сотрудницы офиса микрозаймов. Женщина сама хотела получить кредит в банке, но оказалась жертвой мошенников.

Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, 38-летняя сотрудница МФО захотела получить кредит в размере 400 тыс. рублей, для чего обратилась в один из интернет-банков. Вскоре на связь с ней вышли неизвестные, представившиеся сотрудниками учреждения. Они сообщили о якобы одобренном кредите и необходимости предварительной оплаты страховки.

«Инструкции «банковских служащих» потерпевшая выполнила в точности и перевела деньги на два указанных ей счета, — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — В общей сложности женщина перечислила мошенникам 29 тысяч рублей.

Не дождавшись курьера, который «должен был подъехать для подписания документов», потерпевшая стала сама звонить на номера с которых «сотрудники банка» вели переговоры, однако те оказались недоступны. В итоге женщина обратилась в полицию. По факту ее заявления ведется проверка.

Между тем, полицейские предупреждают: при необходимости получения займов или кредитов нужно соблюдать не меньшую осторожность, чем при совершении вкладов. Все операции лучше производить лично в офисе и не доверять звонкам незнакомых людей, кем бы они не представлялись.

Евгений Александров
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