В городе Югры начали подготовку энергетического комплекса к зиме

В Нижневартовске согласовали план мероприятий по подготовке городских электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2018—2019 годов. На реализацию этих задач АО «Гоэлектросеть», обслуживающее электрохозяйство города, выделило 92 млн 632 тыс. рублей. Работы уже ведутся, их окончание запланировано на осень.
Основной упор энергетики делают на реконструкции объектов электросетевого хозяйства — на это направлено более 54% от общей суммы выделенных средств. Еще 28% пойдут на капитальный ремонт оборудования, сообщили в пресс-службе компании. Планируется обновить 10 и отремонтировать 321 трансформаторную подстанцию и распределительный пункт, переложить более 5 км и отремонтировать более 64 км линий электропередачи, а также заменить морально устаревшие и отработавшие свой ресурс агрегаты.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики также проверят работу схем защиты от аварий, средств связи и систем диспетчерского управления. По отдельным графикам выполнят техническое освидетельствование действующих энергетических объектов, тепловизионный контроль и диагностику оборудования подстанций, что повысит надежность городской системы электроснабжения.