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12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:59  12 марта 2018 0

В Екатеринбурге из кранов бежит вода с червяками. ФОТО

Екатеринбуржец сфотографировал червяка, выползшего из кранаФото: Сергей, «ВК»

В Екатеринбурге в районе новой сортировки из крана побежала вода с червями. Екатеринбуржец утверждает, что буквально три месяца назад поставил новый фильтр.

«Черви в кране в доме на улице Бебеля, 146. Первый червяк найден в чайнике месяц назад. В чайник наливаем воду из отдельного крана от фильтрации. Конечно, он был мертвый, так как после кипячения. Второго сегодня обнаружила жена в ванной, утром. Фильтрации там нет. Этот был живой», — рассказал «URA.RU» Сергей.

Мужчина говорит, что не знает, куда жаловаться. Звонил в Роспотребнадзор, но там его перенаправили в юридическую компанию «Гарант».

«Я приехал. Прождал полчаса вызова. Вышла девушка и объяснила, что они являются центром юридических услуг и первичная консультация бесплатная. Я спросил, при чем здесь они. Она сказала, что Роспоретбнадзор не занимается обращениями граждан (!) и что у них с этой конторой договор о перенаправлении всех обращений к ним в центр. В общем, я ушел оттуда», — добавил Сергей.

В Роспотребнадзоре утверждают, что, видимо, произошло какое-то недоразумение. «Мы всегда принимаем у людей заявления и помогаем людям. Надо разбираться», — сказала «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что черви в воде из крана были обнаружены в Тавде в Свердловской области. Тогда городские власти призвали граждан пользоваться фильтрами.

Александр Лукманов
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