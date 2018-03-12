В Екатеринбурге в районе новой сортировки из крана побежала вода с червями. Екатеринбуржец утверждает, что буквально три месяца назад поставил новый фильтр.
«Черви в кране в доме на улице Бебеля, 146. Первый червяк найден в чайнике месяц назад. В чайник наливаем воду из отдельного крана от фильтрации. Конечно, он был мертвый, так как после кипячения. Второго сегодня обнаружила жена в ванной, утром. Фильтрации там нет. Этот был живой», — рассказал «URA.RU» Сергей.
Мужчина говорит, что не знает, куда жаловаться. Звонил в Роспотребнадзор, но там его перенаправили в юридическую компанию «Гарант».
«Я приехал. Прождал полчаса вызова. Вышла девушка и объяснила, что они являются центром юридических услуг и первичная консультация бесплатная. Я спросил, при чем здесь они. Она сказала, что Роспоретбнадзор не занимается обращениями граждан (!) и что у них с этой конторой договор о перенаправлении всех обращений к ним в центр. В общем, я ушел оттуда», — добавил Сергей.
В Роспотребнадзоре утверждают, что, видимо, произошло какое-то недоразумение. «Мы всегда принимаем у людей заявления и помогаем людям. Надо разбираться», — сказала «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что черви в воде из крана были обнаружены в Тавде в Свердловской области. Тогда городские власти призвали граждан пользоваться фильтрами.