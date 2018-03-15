Суд отказался рассматривать иск о прокате «Смерти Сталина»

04:20 15 марта 2018 0

В Минкульте РФ фильм сняли с проката, посчитав, что он может быть воспринят как оскорбление Фото: кадр из фильма, трейлер, Youtube

Производство по исковому заявлению об отзыве прокатного удостоверения у кинофильма «Смерть Сталина» прекратил накануне Сыктывкарский городской суд. В суде посчитали, что решение Министерства культуры РФ права кинозрителей никак не затрагивают.

«Суд прекратил производство по делу без вынесения решения по существу нашего иска, — написал на своей странице в сети Facebook юрист Эрнест Мезак. В мотивировке отказа отмечается, что решение Минкульта России о запрете демонстрации фильма «Смерть Сталина» не затрагивает прав кинозрителей, соответственно, не может быть оспорено в судебном порядке по правилам КАС РФ.

Как сообщает RNS, Эрнест Мезак и Роман Голосун подали административный иск к российскому минкульту, пытаясь оспорить отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Истцы требовали отменить решение ведомства.

Напомним, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у кинокартины 23 января. Как писало «URA.RU», в ведомстве посчитали, что не совсем уместно показывать фильм в канун победы под Сталинградом. Кроме того, в Минкульте посчитали, что сатирический фильм может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешка над советским прошлым и государством, победившим фашизм.