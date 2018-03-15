{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
04:20  15 марта 2018 0

Суд отказался рассматривать иск о прокате «Смерти Сталина»

В Минкульте РФ фильм сняли с проката, посчитав, что он может быть воспринят как оскорблениеФото: кадр из фильма, трейлер, Youtube

Производство по исковому заявлению об отзыве прокатного удостоверения у кинофильма «Смерть Сталина» прекратил накануне Сыктывкарский городской суд. В суде посчитали, что решение Министерства культуры РФ права кинозрителей никак не затрагивают.

«Суд прекратил производство по делу без вынесения решения по существу нашего иска, — написал на своей странице в сети Facebook юрист Эрнест Мезак. В мотивировке отказа отмечается, что решение Минкульта России о запрете демонстрации фильма «Смерть Сталина» не затрагивает прав кинозрителей, соответственно, не может быть оспорено в судебном порядке по правилам КАС РФ.

Новость по теме
На Минкультуры подали в суд за запрет «Смерти Сталина»

Как сообщает RNS, Эрнест Мезак и Роман Голосун подали административный иск к российскому минкульту, пытаясь оспорить отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Истцы требовали отменить решение ведомства.

Напомним, Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у кинокартины 23 января. Как писало «URA.RU», в ведомстве посчитали, что не совсем уместно показывать фильм в канун победы под Сталинградом. Кроме того, в Минкульте посчитали, что сатирический фильм может оскорбить чувства людей старшего поколения и быть воспринят как насмешка над советским прошлым и государством, победившим фашизм.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров