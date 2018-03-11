Пациента, поступившего в больницу города Лысьва в Пермском крае, разместили на стульях в коридоре. Главврач распорядился найти кровать для мужчины только после того, как информация об этом появилась в СМИ.
О проблеме пожилого мужчины рассказал в соцсетях другой пациент, опубликовав фотографии. По его словам, после этого пенсионера перевели в палату, где уже были заняты все места, поэтому койку для него поставили в проходе.
Как объяснила журналистам главврач больницы Светлана Клементьева, ситуация была вынужденной, поскольку пациенту требовалось срочно поставить капельницу и искать для него палату не было времени. «Пациент поступил с нарушением сердечного ритма. Ему экстренно было сделано внутривенное капельное вливание. Пока искали место в палатах, мужчина находился в коридоре. Наша задача — это оказание экстренной медицинской помощи. Если бы он сидел и ждал, пока мы приготовим для него место, время было бы потеряно», — цитирует ее портал Progorod59.ru.
То, что пациента потом поселили в переполненную палату, тоже не является нормальной ситуацией, а было недоработкой дежурной медсестры, подчеркнула главврач. С женщиной провели разъяснительную беседу, а пенсионеру уже утром нашли свободное место. «URA.RU» направило официальный запрос в региональный минздрав.