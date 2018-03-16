Дочь челябинского министра после возбуждения уголовного дела вернула в казну 60 млн рублей

Дочь первого вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова Юлия Александрова, которая является директором ООО УК «Челябинск-Сити», вернула в налоговую систему РФ 58,7 миллиона рублей. Ранее ее подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
С 2014 по 2015 год Александрова предоставляла заведомо ложную информацию, которая позволила занизить сумму налога на добавленную стоимость в ее фирме, рассказали в региональном следственном управлении СК РФ. Тогда в отношении дочери министра возбудили уголовное дело. Однако после полного возмещения ущерба, причиненного бюджету страны, уголовное преследование за преступление в сфере экономической деятельности прекратили.
Отмечается, что управляющая компания «Челябинск-Сити» раньше была владельцем одноименного офисного центра на Кировке. Затем высотку продали структурам бизнесмена Константина Струкова.
Ранее на Южном Урале завели уголовные дела о невыплате зарплаты работникам предприятий, аффилированных с Юрием Карликановым. Одним из них стало ООО «Смолино-Гранит», собственником которого является фирма его дочери Юлии Александровой, сообщало «URA.RU».