{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Челябинской области
12:21  16 марта 2018 3

Дочь челябинского министра после возбуждения уголовного дела вернула в казну 60 млн рублей

Строительный комитет ЗСО. Челябинск., карликанов юрий
Дочь Юрия Карликанова подозревали в уклонении от налоговФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь первого вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова Юлия Александрова, которая является директором ООО УК «Челябинск-Сити», вернула в налоговую систему РФ 58,7 миллиона рублей. Ранее ее подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

С 2014 по 2015 год Александрова предоставляла заведомо ложную информацию, которая позволила занизить сумму налога на добавленную стоимость в ее фирме, рассказали в региональном следственном управлении СК РФ. Тогда в отношении дочери министра возбудили уголовное дело. Однако после полного возмещения ущерба, причиненного бюджету страны, уголовное преследование за преступление в сфере экономической деятельности прекратили.

Отмечается, что управляющая компания «Челябинск-Сити» раньше была владельцем одноименного офисного центра на Кировке. Затем высотку продали структурам бизнесмена Константина Струкова.

Ранее на Южном Урале завели уголовные дела о невыплате зарплаты работникам предприятий, аффилированных с Юрием Карликановым. Одним из них стало ООО «Смолино-Гранит», собственником которого является фирма его дочери Юлии Александровой, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров