В Курчатовском районе Челябинска построят автомобильную дорогу на улице Хариса Юсупова — от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. Проект госэкспертиза одобрила 13 мая, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство автомобильной дороги на улице Хариса Юсупова от Краснопольского проспекта до улицы Маршала Чуйкова. Проект одобрила госэкспертиза» — сообщается на сайте госреестра.
Проект новой дороги 30 апреля 2025 года утвердила градостроительная комиссия. Ранее в мае 2024 года комитет дорожного хозяйства Челябинска на сайте госзакупок искал подрядчика, готового выполнить проектно-изыскательские работы для объекта предстоящего строительства. Начальная цена контакта достигала на тот момент 17 миллионов 870 тысяч рублей.
Победитель аукциона должен был разработать проектную документацию на строительство автомобильной дороги с тротуарами не меньше двух метров. Также необходимо было обустроить велодорожки, наружное освещение, дождевую канализацию, элементы озеленения. При выявлении коммуникаций, попадающих в границы проезжей части, исполнитель контракта должен будет запроектировать их переустройство или защиту.
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