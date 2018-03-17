Выдворенным из Великобритании российским дипломатам пообещали карьеру в Москве

Российские дипломаты, которых британские власти вышлют из страны в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, продолжат работать в Москве. С таким заявлением выступил российский посол в Великобритании Александр Яковенко.
«Сегодня мы прощаемся с нашими сотрудниками, 20 марта они вернутся в Москву, — цитирует слова Яковенко ТАСС. — Это завершение их командировки в Лондоне и начало нового этапа, который, естественно, продолжит их карьеру в Москве».
Напомним, 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из торговых центров в Солсбери. Британские власти заявили, что Россия имеет к этому прямое отношение. А 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту, а также объявила, что в течение недели, 23 сотрудника британского посольства будут обязаны покинуть Россию.