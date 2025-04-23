Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на жилой дом, есть пострадавшие: карта ударов БПЛА 23 апреля

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Тульской области, два — в Белгородской области, еще два — в Курской области. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым. Подробнее об атаках ВСУ на 23 апреля — в материале URA.RU.
Белгородская область
В хуторе Шаховка, Волоконовский район, произошел инцидент с атакой беспилотника, в результате которой был поврежден частный дом, а местная жительница получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, из БПЛА было сброшено взрывное устройство, которое взорвалось, ранив женщину. Пострадавшая с травмами головы и ноги самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Волоконовскую центральную районную больницу. Впоследствии ее перевезли в Валуйскую центральную районную больницу для дальнейшего лечения.
Тульская область
В Тульской области успешно отработали системы ПВО, уничтожив несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, в результате операции разрушений или пострадавших не зафиксировано. На местах продолжают работать все специальные службы, обеспечивая безопасность жителей региона.
Воронежская область
Минувшей ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — писал глава региона в своем telegram-канале. Он дополнил, что силы ПВО готовы для отражения вражеской атаки.
Брянская область
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно уничтожили украинский БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен вражеский БпЛА самолетного типа», — написал глава Брянской области в своем telegram-канале. В результате операции пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Калужская область
Системы противовоздушной обороны успешно уничтожили угрозу в небе над Мосальским районом Калужской области. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Силами ПВО на территории Мосальского района уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написал глава региона в своем telegram-канале. По предварительным отчетам, в результате инцидента ни пострадавших, ни разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Орловская область
Ночью в небе над Орловской областью был сбит украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Ночью на территории Орловской области сбит 1 вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия оперативные службы ведут проверку», — написал он в своем telegram-канале.
Ивановская область
В Ивановской области объявлен режим повышенной опасности в связи с возможными атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Приведена в действие система предупреждения атак», — сообщает оперативный штаб области в telegram-канале.
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