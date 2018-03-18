Пермяки хорошо повеселились — и снег не помешал Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Неблагоприятная погода не помешала жителям Перми отпраздновать Крымскую весну. В центре города собралось несколько тысяч человек.

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России в центре Перми состоялся праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России. На площади перед Театром-Театром собрались активисты общественных организаций, политических партий и простые горожане.

Несмотря на снегопад и ветреную погоду, концерт посетило большое число людей. Первоначально зрителей было немного, но вскоре подтянулись другие. По оценке корреспондента «URA.RU», на площади перед Театром-Театром собралось порядка пяти тысяч человек. На площадке работала ярмарка, замерзших зрителей угостили кашей на полевой кухне. Развлекали пермяков ансамбль «Лейся песня» и другие коллективы.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе полуострова, на котором за воссоединение территории с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. На основании официальных результатов референдума и Декларации о независимости, принятой Верховным Советом Крыма, была провозглашена независимая Республика Крым. 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России.

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