{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
18:46  18 марта 2018 0

Тысячи пермяков в снегопад отпраздновали присоединение Крыма. ФОТО

Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Пермь, толпа, крик, бабки, пение, митинг, женщины, снегопад
Пермяки хорошо повеселились — и снег не помешалФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Неблагоприятная погода не помешала жителям Перми отпраздновать Крымскую весну. В центре города собралось несколько тысяч человек.

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России в центре Перми состоялся праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине присоединения Крыма к России. На площади перед Театром-Театром собрались активисты общественных организаций, политических партий и простые горожане.

Несмотря на снегопад и ветреную погоду, концерт посетило большое число людей. Первоначально зрителей было немного, но вскоре подтянулись другие. По оценке корреспондента «URA.RU», на площади перед Театром-Театром собралось порядка пяти тысяч человек. На площадке работала ярмарка, замерзших зрителей угостили кашей на полевой кухне. Развлекали пермяков ансамбль «Лейся песня» и другие коллективы.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум о статусе полуострова, на котором за воссоединение территории с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. На основании официальных результатов референдума и Декларации о независимости, принятой Верховным Советом Крыма, была провозглашена независимая Республика Крым. 18 марта 2014 года Россия и Крым подписали договор о вхождении Крымского полуострова в состав России.

1/6
Народу было немало, поэтому не всем нашлось место возле самой сцены Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров