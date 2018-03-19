Как прошли выборы президента России в челябинских городах, где работает РМК

Лучшие результаты выборов президента в Челябинской области отмечены в Нагайбакском районе, на территории которого находится «Александринская горно-рудная компания», входящая в группу «Русская медная компания». На выборы пришли 80,56% избирателей — самая высокая явка в регионе. За действующего главу государства Владимира Путина 75,28% отдано голосов.
«Александринская горно-рудная компания» входит в Верхнеуральский район. Здесь Путин набрал 71,65% при явке в 68,06%. В Варненском районе, где расположено еще одно предприятие РМК, Михеевский ГОК, явка составила 72,5%, за Владимира Путина проголосовали 72,87%. В Карабаше, на территории которого находится ЗАО «Карабашмедь», явка достигла 69%. В Кыштыме, где градообразующим предприятием является Кыштымский медеэлектролитный завод, при явке в 66,34% голосовали за действующего президента 74,23%.
В Сосновском район, где строится Томинский горно-обогатительный комбинат, явка составила 65,23%, за Владимира Путина проголосовали 75,9%. В Коркинском районе, где создано предприятие «Промрекультивация», при явке 62,48% Путин набрал 71,42%.
Как писало «URA.RU», общая явка на выборах президента РФ 18 марта в Челябинской области составила 66, 41%. После обработки 100% бюллетеней результаты выглядят следующим образом: Владимир Путин — 73,00%, Павел Грудинин — 12,99%, Владимир Жириновский — 6, 96%, Ксения Собчак — 1, 79%, Григорий Явлинский — 1, 23%, Борис Титов — 0, 93%, Максим Сурайкин — 0, 76%, Сергей Бабурин — 0,77%.