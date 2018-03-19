На Урале похоронили еще одного бойца ЧВК Вагнера, погибшего в Сирии

В Асбесте Свердловской области состоялись похороны еще одного бойца частной военной компании Вагнера, воевавшего в Сирии и погибшего неподалеку от населенного пункта Хишам в провинции Дэйр-Эз-Зор в результате удара американских войск 7 февраля 2018 года. Об этом «URA.RU» сообщили друзья погибшего. Покой в уральской земле обрел боец Игорь Косотуров (позывной Косотур).
Церемония прощания с бойцом состоялось в похоронном зале «Реквием» на улице Шевченко в Асбесте: проститься с ним пришли родные, близкие, друзья, боевые товарищи и «братья-казаки». Всего, по словам участников церемонии, собралось более 100 человек, в том числе и ветераны боевых действий из других городов. «Он ведь не только в Сирии воевал — и в Донбассе был, и ветеран чеченских войн», — рассказал агентству боевой товарищ Косотура.
Похоронили Игоря Косотурова на городском кладбище Асбеста. В момент опускания гроба в землю прозвучал троекратный прощальный салют. Могила Игоря находится рядом с могилой его боевого товарища — Станислава Матвеева (позывной Матвей, тоже из Асбеста), который также погиб в Сирии в результате инцидента 7 февраля — его похороны состоялись неделей раньше.
Напомним, в результате авиаудара погибли, по разным данным, от нескольких человек до двух сотен российских наемников. По одной из версий, «вагнеровцы» должны были захватить нефтяной завод, который контролировался сирийской оппозицией. В числе погибших, имена которых опубликовали федеральные СМИ, были Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, Игорь Ананьев из Москвы, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Руслан Гаврилов из поселка Кедровое, похороны которого прошли 12 марта. «URA.RU» публиковало большое интервью руководителя фонда ветеранов спецназа о том, что такое ЧВК и как государство должно относиться к добровольцам, воюющим за деньги на территории других стран.