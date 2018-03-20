На Южном Урале лесорубу грозит два года тюрьмы из-за трех берез

В Брединском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который пытался на санях вывезти незаконно вырубленную березу. Южноуральца доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
Подозреваемый оказался ранее судимым местным жителем, который срубил три березы и таким образом причинил лесному фонду материальный ущерб более чем в 9 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), так что теперь мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей. Лесорубу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее «URA.RU» сообщало о черных лесорубах в Тюменской области — тогда ущерб составил 21 млн рублей. Они вырубили более трех тысяч деревьев ценных пород.