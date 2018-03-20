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Главные новости Челябинской области
14:09  20 марта 2018 0

На Южном Урале лесорубу грозит два года тюрьмы из-за трех берез

Подкормка косуль в Бродокалмакском заказнике.Челябинск, снег, зима, деревья, лес, березы
Южноуральца поймали с поличным, когда он пытался вывезти незаконно вырубленную березуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Брединском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который пытался на санях вывезти незаконно вырубленную березу. Южноуральца доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Подозреваемый оказался ранее судимым местным жителем, который срубил три березы и таким образом причинил лесному фонду материальный ущерб более чем в 9 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), так что теперь мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей. Лесорубу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «URA.RU» сообщало о черных лесорубах в Тюменской области — тогда ущерб составил 21 млн рублей. Они вырубили более трех тысяч деревьев ценных пород.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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