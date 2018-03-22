Уральский депутат отметился в скандале со Слуцким

19:36 22 марта 2018 0

Алексей Балыбердин считает действия женщин-журналисток провокациями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин предложил свой способ решения проблемы сексуальных домогательств в нижней палате российского парламента. «Давайте пусть тогда только мужчины освещают деятельность Госдумы, у нас останутся в думе журналисты-мужчины», — цитирует парламентария АН «Между строк».

В том же комментарии тагильчанин назвал действия журналистки Би-би-си Фариды Рустамовой провокацией, поскольку та всегда приносит на встречи включенный диктофон. «Не было ли это какой-то провокацией? Никто из нас не присутствовал при этой встрече, не видел, как вела себя девушка в этой ситуации и [обвинявшийся в домогательствах депутат ЛДПР Леонид] Слуцкий. Тут о корректности действий с двух сторон нужно говорить. Если каждая женщина, пусть она журналист или из другой сферы деятельности, будет опубликовывать и выставлять на всеобщее обозрение знаки внимания, которые ей оказывают мужчины, что тогда получится?» — высказался Алексей Балыбердин, отметив, что «нельзя лишать мужчину права ухаживать за женщиной».

Балыбердин объяснил простую схему, по которой, на его взгляд, должны действовать журналистки. «Мужчина ухаживает за женщиной, оказывает ей знаки внимания. Если женщине нравятся его знаки внимания, она ответит взаимностью. Если нет — она должна отказать, а мужчина, по моему мнению, прекратить какие-то дальнейшие свои действия. Если запретить совсем мужчинам ухаживать за женщинами, на этом, думаю, мир и рухнет сразу. Но здесь в любом случае ситуация была неоднозначная», — добавил парламентарий.

В феврале сразу несколько представительниц российских СМИ обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Непристойное поведение припомнили корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, а также главный редактор RTVI Екатерина Котрикадзе. В ответ на это Слуцкий заявил, что обвинения не соответствуют действительности, но позже все-таки принес извинения всем женщинам, которых «невольно обидел». Комиссия Госдумы по этике не нашла доказательств вины Слуцкого и не стала наказывать парламентария. В ответ на это РБК, «Коммерсант», «Эхо Москвы» и ряд других российских СМИ отказались от сотрудничества с Госдумой.