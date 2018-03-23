Актриса Екатерина Шпица, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», поделилась в Instagram снимком, который вызвал бурную реакцию у ее подписчиков. Фанатам показалось, что уроженка Перми, погруженная в цветную воду, беременна и находится уже на большом сроке.
На провокационном фото актриса приняла позу, из которой действительно может показаться, что прислоненное к себе колено — это большой живот. Некоторые пользователи так и подумали. «Беременная?», «Животик», — отметили невнимательные поклонники. Однако многие выразили восхищение. «Сколько нежности в этом фото», «Почему так идеально?», «Что-то в этом есть… неуловимое», «Насчет „животика“ смешно, а фото потрясающее», — похвалили работу актрисы, принявшую участие в творческом проекте, в комментариях.
Ранее Шпица уже публиковала фотографию со съемок проекта фотографа Дианы Авхадиевой. Тогда пермская актриса сопроводила пост философским комментарием и получила много положительных отзывов, сообщало «URA.RU».