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23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
20:24  23 марта 2018 0

«Беременная» звезда «Реальных пацанов» шокировала поклонников откровенными снимками. ФОТО

Шпица с юмором отнеслась к комментариям подписчиковФото: Екатерина Шпица, Instagram

Актриса Екатерина Шпица, известная по роли в сериале «Реальные пацаны», поделилась в Instagram снимком, который вызвал бурную реакцию у ее подписчиков. Фанатам показалось, что уроженка Перми, погруженная в цветную воду, беременна и находится уже на большом сроке.

На провокационном фото актриса приняла позу, из которой действительно может показаться, что прислоненное к себе колено — это большой живот. Некоторые пользователи так и подумали. «Беременная?», «Животик», — отметили невнимательные поклонники. Однако многие выразили восхищение. «Сколько нежности в этом фото», «Почему так идеально?», «Что-то в этом есть… неуловимое», «Насчет „животика“ смешно, а фото потрясающее», — похвалили работу актрисы, принявшую участие в творческом проекте, в комментариях.

Ранее Шпица уже публиковала фотографию со съемок проекта фотографа Дианы Авхадиевой. Тогда пермская актриса сопроводила пост философским комментарием и получила много положительных отзывов, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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