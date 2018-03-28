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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Челябинской области
22:03  28 марта 2018 3

В Челябинске загорелся популярный ресторан. «Люди выбегали без одежды». ВИДЕО

Пожарные прибыли уже через четыре минутыФото: скриншот ролика «Первый областной»

В Челябинске произошел пожар в ресторане «Макдональдс», расположенном в центре города на пешеходной Кировке. ЧП случилось вечером 28 марта.

О происшедшем местные жители узнали, когда из заведения начали выбегать посетители, многие из которых не стали даже забирать теплую одежду в гардеробе. Затем раздались звуки сирен, и на месте ЧП появились машины экстренных служб. Как сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону, пожарные прибыли всего через четыре минуты. Представители МЧС не преминули отметить грамотные действия персонала: его работники помогали людям эвакуироваться, а также сами боролись с огнем с помощью огнетушителей. Штатно отработала и пожарная сигнализация,

Сотрудники ресторана рассказали, что огонь вспыхнул в мужском туалете. Как они сообщили «Первому областному», не исключено, что это был поджог. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работают экстренные службы, помещения проветриваются.

Владимир Васин
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