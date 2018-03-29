В правительстве ХМАО подводят итоги необычного турне губернатора

В ХМАО началось подведение итогов форума «Гражданское согласие», с которым губернатор региона Наталья Комарова лично объехала все 22 муниципалитета. 29 марта в ХМАО начались секционные собрания форума, а итоговое мероприятие состоится 30 марта в Ханты-Мансийске. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«В Югре 2018 год объявлен Годом гражданского согласия. Чтобы придать импульс этому движению, с января по март 2018 года во всех 22-х муниципальных образованиях автономного округа организованы муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия. Проекты обсуждались на трех тематических площадках: «Мой город», «Добровольчество», «Гражданское согласие». Был организован процесс сбора инициатив в интернете: проект «Губернатор Онлайн», «Электронный ящик банка идей», — сообщают организаторы форума.
В югорском депсвязей добавили, что за время проекта появилась база более чем из 1 000 инициатив и проектов, предложенных активными гражданами. Форум пройдет в КТК «Югра-Классик», участие в нем примут делегации всех муниципалитетов, а в их состав войдут активисты, общественники, волонтеры, мэры — в общей сложности ожидается порядка 700 человек.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Наталья Комарова в начале 2018 года запустила новый формат работы в муниципалитетах. Глава Югры посетила все муниципалитеты округа, где приняла участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляло новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе.