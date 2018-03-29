{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,56
Динамика за 2 недели
Евро 71,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
13:05  29 марта 2018 0

В правительстве ХМАО подводят итоги необычного турне губернатора

Церемония открытия 16го кинофестиваля
Наталья Комарова лично объехала 22 муниципалитета в рамках проектаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО началось подведение итогов форума «Гражданское согласие», с которым губернатор региона Наталья Комарова лично объехала все 22 муниципалитета. 29 марта в ХМАО начались секционные собрания форума, а итоговое мероприятие состоится 30 марта в Ханты-Мансийске. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«В Югре 2018 год объявлен Годом гражданского согласия. Чтобы придать импульс этому движению, с января по март 2018 года во всех 22-х муниципальных образованиях автономного округа организованы муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия. Проекты обсуждались на трех тематических площадках: «Мой город», «Добровольчество», «Гражданское согласие». Был организован процесс сбора инициатив в интернете: проект «Губернатор Онлайн», «Электронный ящик банка идей», — сообщают организаторы форума.

Новость по теме
В Югре планируют международный фестиваль киберспорта. Комаровой уже представили проект защиты Интернета. ФОТО

В югорском депсвязей добавили, что за время проекта появилась база более чем из 1 000 инициатив и проектов, предложенных активными гражданами. Форум пройдет в КТК «Югра-Классик», участие в нем примут делегации всех муниципалитетов, а в их состав войдут активисты, общественники, волонтеры, мэры — в общей сложности ожидается порядка 700 человек.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Наталья Комарова в начале 2018 года запустила новый формат работы в муниципалитетах. Глава Югры посетила все муниципалитеты округа, где приняла участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляло новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров