19:32 09 февраля 2018 0

Губернатору Югры рассказали и про инновационные проекты Сургутского района, и про более традиционные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Этап Гражданского форума общественного согласия в Сургутском районе стал самым крупным из всех муниципальных подобных мероприятий. В нем приняло участие порядка 270 активистов, представивших более 80 проектов.

В 2017 году Сургутский район запомнился крупнейшим в истории ХМАО чемпионатом по киберспорту — тему информационных технологий продолжат и в 2018-м. Общественники вместе с Натальей Комаровой на форуме обсудили возможности реализации проекта «Кибер Олимпиада» и перспективы проекта по защите интернет-пространства «Кибер хранители». «Интернет — очень полезная вещь, но им нужно уметь правильно пользоваться. Ваш проект может внести свой вклад в этот процесс», — подчеркнула Наталья Комарова и предложила автору проекта «Кибер хранители» Ирине Кузнецовой создать специальную программу по информационной безопасности для школьников.

1/9 Визит Наталья Комаровой в Сургутский район Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В свою очередь, глава региона поделилась планами по проведению международного киберспортивного турнира в ХМАО. В адрес Комаровой поступило предложение провести фестиваль киберспорта стран БРИКС на юбилейном, десятом, IT-форуме в июне. «Есть перспективы у такого предложения. Нужно его хорошо проработать и грамотно реализовать», — отметила губернатор.

На форуме обсудили и более традиционные проекты. Например, детский образовательный оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Этноград» на базе школы-интерната в деревне Русскинская. Открытие его запланировано летом 2018 года. Общественники рассказали Наталье Комаровой также о культурно-историческом проекте «Новое течение Оби», об инициативе по созданию современной и профессиональной киностудии, о проекте «Сохранение материальной культуры обско-угорских народов. Создание национальных платьев», об опыте организации ездового спорта в округе «Хаски людям».

«Я была рада встрече, она была очень полезной. Очень прошу вас не исчезать с активного гражданского поля, а идти только вперед. Надеюсь увидеть всех вас на итоговом форуме в Ханты-Мансийске», — подвела итоги муниципального этапа в Сургутском районе Наталья Комарова.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Наталья Комарова запустила новый формат работы в территориях. Глава Югры намерена объехать все муниципалитеты округа, где примет участие в гражданских форумах общественного согласия. По одной из версий, так региональное правительство выявляет новых лидеров общественного мнения, на которых сможет опираться в дальнейшей работе. Добавим, в конце 2017 года в Сургутском районе уже проводилось подобное мероприятие — первый форум гражданских инициатив «Наша земля! Наша ответственность!».