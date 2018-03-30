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Главные новости Челябинской области
11:09  30 марта 2018 0

Чиновница городской администрации умерла в роддоме на Южном Урале

Наталья Алексюк умерла при родахНаталья Алексюк, «Фейсбук»

Пресс-секретарь главы Златоуста Наталья Алексюк скончалась после родов в одной из больниц Челябинска, 29 марта. Эту информацию «URA.RU» подтвердил мэр Златоуста Вячеслав Жилин.

Осложнения у Натальи возникли во время беременности. Ей сделали экстренное кесарево сечение, родился недоношенный мальчик, врачи сейчас его выхаживают. У Натальи после операции отказали почки, что привело к летальному исходу.

«Этот трагический случай будет рассматриваться на областном штабе по материнской смертности, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. — К разбору ситуации подключился главный акушер региона».

У Натальи Алексюк остались больная мать и брат. Вячеслав Жилин сообщил «URA.RU», что родственникам помогут с организацией похорон. Редакция «URA.RU» выражает соболезнования родным Натальи Алексюк.

Альбина Золотухина
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