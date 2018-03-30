Чиновница городской администрации умерла в роддоме на Южном Урале

Пресс-секретарь главы Златоуста Наталья Алексюк скончалась после родов в одной из больниц Челябинска, 29 марта. Эту информацию «URA.RU» подтвердил мэр Златоуста Вячеслав Жилин.
Осложнения у Натальи возникли во время беременности. Ей сделали экстренное кесарево сечение, родился недоношенный мальчик, врачи сейчас его выхаживают. У Натальи после операции отказали почки, что привело к летальному исходу.
«Этот трагический случай будет рассматриваться на областном штабе по материнской смертности, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. — К разбору ситуации подключился главный акушер региона».
У Натальи Алексюк остались больная мать и брат. Вячеслав Жилин сообщил «URA.RU», что родственникам помогут с организацией похорон. Редакция «URA.RU» выражает соболезнования родным Натальи Алексюк.