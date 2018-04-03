Акции Tesla рухнули после автокатастрофы и неудачной шутки Илона Маска

07:05 03 апреля 2018 0

Инвесторы не оценили юмор Илона Маска ФОТО: Илон Маск/Instagram

По итогам торгов на Нью-Йоркской бирже акции американской компании Tesla рухнули на 5,1 процента, снизившись до 252,48 доллара за штуку. Об этом свидетельствуют данные фондовой биржи NASDAQ.

Отмечается, что потери происходят на фоне череды негативных для корпорации событий. Так, 23 марта электрокроссовер Tesla Mode X, двигаясь в режиме автопилота, попал в ДТП. В результате происшествия транспортное средство сгорело, а водитель скончался от множественных травм. Через день компания заявила, что отзывает более 123 тысяч седанов модели S из-за проблемы с гидроусилителем руля, пишет РИА «Новости».

Чуть позже международное агентство Moody’s понизило рейтинг американской корпорации, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя. Также снижению акций поспособствовала неудачная шутка владельца компании Илона Маска, который в честь «дня дурака», который отмечается 1 апреля, заявил о банкротстве Tesla. Инвесторы эту шутку не оценили и восприняли негативно, передает ФБА «Экономика сегодня».