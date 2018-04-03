{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:05  03 апреля 2018 0

Акции Tesla рухнули после автокатастрофы и неудачной шутки Илона Маска

Инвесторы не оценили юмор Илона МаскаФОТО: Илон Маск/Instagram

По итогам торгов на Нью-Йоркской бирже акции американской компании Tesla рухнули на 5,1 процента, снизившись до 252,48 доллара за штуку. Об этом свидетельствуют данные фондовой биржи NASDAQ.

Отмечается, что потери происходят на фоне череды негативных для корпорации событий. Так, 23 марта электрокроссовер Tesla Mode X, двигаясь в режиме автопилота, попал в ДТП. В результате происшествия транспортное средство сгорело, а водитель скончался от множественных травм. Через день компания заявила, что отзывает более 123 тысяч седанов модели S из-за проблемы с гидроусилителем руля, пишет РИА «Новости».

Чуть позже международное агентство Moody’s понизило рейтинг американской корпорации, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя. Также снижению акций поспособствовала неудачная шутка владельца компании Илона Маска, который в честь «дня дурака», который отмечается 1 апреля, заявил о банкротстве Tesla. Инвесторы эту шутку не оценили и восприняли негативно, передает ФБА «Экономика сегодня».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров