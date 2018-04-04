11:55 04 апреля 2018 0

В кусочке хлеба содержится около 63 килокалорий АО «СМАК»

Заведующая отделением диетологии в медицинском исследовательском центре «Сураски» в Тель-Авиве, руководитель кафедры диетологии в университетском центре «Ариэль» Ольга Раз, опубликовала бестселлер «Ешьте хлеб и худейте», в котором опровергается миф, что от хлеба толстеют. Исследовательница разработала особую систему питания, которая основывается на хлебе. Система питания получила большую популярность в Израиле.

Идея такой диеты у Ольги Раз возникла после клинического испытания, которое показало, что хлеб не только насыщает организм, но и повышает уровень гормона счастья — серотонина. Согласно исследованию, из хлеба худеющий организм получает полноценную клетчатку, а чувство сытости, возникающее после, спасает от срывов с диеты. В то же время человек ощущает счастье. Так, хлебная диета Ольги Раз базируется на чувстве человеческого голода. Согласно системе питания суточный рацион поделен на 4—6 небольших приемов пищи.

Хлебная диета базируется на чувстве голода АО «СМАК»

Израильский диетолог советует придерживаться основ здорового питания, не отказывая и не ограничивая себя: обилие овощей и белка, достаточное количество жидкости, отсутствие жиров и продукты с высоким гликемическим индексом. Согласно этому на хлеб в итоге можно водружать все что угодно в рамках рекомендованных продуктов: бобовые пасты, нежирный творог, семгу и лосось, маринованный лук, сардины, селедку, анчоусы или любые овощи.

Согласно подсчетам калорий, в одном кусочке зернового хлеба содержится около 63 килокалорий. Это количество энергетической ценности немногим больше, чем в помидоре, и чуть меньше в яйцах. Эксперты отмечают, что хлебная диета является одной из лучших. Причиной служит низкая стоимость основы. А также радость и удовольствие для организма, согласно клиническим испытаниям.

Хлеб повышает уровень гормона счастья АО «СМАК»

Так, следует отметить, что в ржано-пшеничном хлебе «СМАК Русский», «СМАК Деревенский» или ржаной «СМАК Таежный» вовсе не содержится сахара. В хлебе «СМАК Премиум» всего 1,5% жира, тогда как в изделиях «СМАК Бабушкин» — всего 1%. Для сравнения: в сырокопченой колбасе 34—42 граммов жира. Кроме того, хлеб содержит девять витаминов, 16 микро- и макроэлементов, 10 из 20 незаменимых для организма аминокислот. Хлеб «СМАК Грация» состоит из 25 компонентов: в нем объединены геркулесовые и спельтовые хлопья, резаная рожь, кунжут, семена подсолнечника, тыквы и льна. При этом серотонин — гормон счастья — возникает при употреблении сладкого. Однако сладости — это «быстрые» углеводы, в то время как хлеб — «медленные», а значит, такие хлебобулочные изделия обладают долгосрочным источником энергии, постоянно стимулируя выработку серотонина.

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