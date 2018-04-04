На Урале пенсионер тростью избил городского прокурора

В Снежинке Челябинской области 75-летний мужчина тростью избил прокурора города Сергея Горшкова. Нападение произошло на прошлой неделе, когда пенсионер приходил на прием, пытаясь обжаловать снос своего самовольно установленного гаража. В больнице у Горшкова диагностировали травму глаза. Информацию «URA.RU» подтвердили в Снежинском городском суде.
Пожилой мужчина, кроме того, что оспаривал снос своего гаража, также был недоволен и решением суда. В 2017 году, когда он был председателем кооператива, его признали виновным в растрате и приговорили к штрафу. Ему пришлось выплачивать деньги. На жалобы пенсионера прокурор ответил, что уже есть решение суда, изменить его нельзя. Когда пенсионер уходил, он выхватил трость и напал на Горшкова, ударив того несколько раз по голове. Прокурора доставили в больницу, нападавшего задержали.
Против 75-летнего мужчины инициировали уголовное дело по ст. 296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Снежинский горсуд избрал меру пресечения пенсионеру в виде заключения под стражу. Кроме того, пожилому мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает источник агентства.