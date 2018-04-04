{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
14:38  04 апреля 2018 3

На Урале пенсионер тростью избил городского прокурора

Разное. Курган, погон, прокурор, майор юстиции, знаки отличия прокуратуры
Пожилой мужчина жаловался на снос своего гаражаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Снежинке Челябинской области 75-летний мужчина тростью избил прокурора города Сергея Горшкова. Нападение произошло на прошлой неделе, когда пенсионер приходил на прием, пытаясь обжаловать снос своего самовольно установленного гаража. В больнице у Горшкова диагностировали травму глаза. Информацию «URA.RU» подтвердили в Снежинском городском суде.

Пожилой мужчина, кроме того, что оспаривал снос своего гаража, также был недоволен и решением суда. В 2017 году, когда он был председателем кооператива, его признали виновным в растрате и приговорили к штрафу. Ему пришлось выплачивать деньги. На жалобы пенсионера прокурор ответил, что уже есть решение суда, изменить его нельзя. Когда пенсионер уходил, он выхватил трость и напал на Горшкова, ударив того несколько раз по голове. Прокурора доставили в больницу, нападавшего задержали.

Против 75-летнего мужчины инициировали уголовное дело по ст. 296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Снежинский горсуд избрал меру пресечения пенсионеру в виде заключения под стражу. Кроме того, пожилому мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает источник агентства.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров