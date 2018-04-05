На Урале возбудили уголовное дело из-за торговли детьми-сиротами

Следственный отдел СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга после проверки информации о торговле сиротами возбудил уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Ранее в ряде СМИ появилась информация о торговле детьми-сиротами в Специализированном доме ребенка.
В публикациях упоминались рассказы приемных родителей об уплаченных ими десятках тысяч рублей за возможность усыновления без длительного ожидания своей очереди на «подходящего ребенка». Кроме того, сообщалось о других фактах нарушений представителями органов опеки.
В рамках возбужденного уголовного дела следователями СКР собирают доказательную базу: допрашиваются сотрудники Специализированного дома ребенка, направлены поручения по установлению и допросу граждан, которые могли пострадать от действий вышеуказанных должностных лиц. Уже по итогам вышеуказанных мероприятий будет дана объективная правовая оценка ситуации. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства регионального СК России, передает пресс-служба Следственного комитета России по региону.