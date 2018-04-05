16:03 05 апреля 2018 0

Сайт администрации города вводит людей в заблуждение Фото: unionnews.ru

На сайте администрации города Сухой Лог в Свердловской области обнаружен документ «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат за 2015 год» в двух экземплярах. Один и тот же отчет МУП «Горкомхоз» вывешен зачем-то дважды. Правда, если открыть их, то можно увидеть разницу. В первом варианте сказано, что выручка МУП «Горкомхоз» за 2015 год составила 1 679 670 рублей, а во втором варианте годовая выручка — 2 868 150 рублей.

Заголовок один, а цифры разные. Вариант 1. Фото: goslog.ru

«Я нахожусь в недоумении и полном непонимании финансовых результатов МУП «Горкомхоз» за 2015 год. Полагаю, что это нарушает мои права, предусмотренные законодательством РФ, в том числе и ФЗ №149 «Об информации… Возможно, что на официальном сайте и отчетность МУП «Горкомхоз» за 2016 год не советует действительности. Полагаю, что руководство МУП «Горкомхоз» умышленно вводит в заблуждение общественность с целью сокрытия реальных показателей работы МУП», — рассказал «URA.RU» общественник Василий Рыбаков, обративший внимание на дублирование документов.

В администрации Сухого Лога, куда обратилось «URA.RU», заявили, что это разные документы — просто у них заголовки одинаковые. «Нами дан ответ на требование прокурора. По одной ссылке представлена информация об основных показателях финансовой хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат МУП „Горкомхоз“ за 2015 год в части регулируемой деятельности для категории „Население“. По другой ссылке информация в целом по регулируемому виду деятельности», — объяснил «URA.RU» Роман Валов, глава Сухого Лога.

Вариант 2 Фото: goslog.ru

Между тем прокуратура считает, что документы с одинаковым заголовком вводят людей в заблуждение, и требует разобраться с проблемой. «В связи с тем, что из представленных отчетов нельзя определить, к какой части вида деятельности отчет относится, главе городского округа Сухой Лог внесено представление об устранении нарушений закона. Результаты рассмотрения представления будут в Сухоложской городской прокуратуре после 06.05.18», — сообщил Алексей Арцер, заместитель прокурора Сухого Лога.