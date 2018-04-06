Власти ХМАО задумали масштабную реформу — жители получат новый способ контроля над чиновниками

13:09 06 апреля 2018 0

Классический пример работы ТОСов есть в Сургуте, но власти видят в этом способ контроля за чиновниками Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Югре планируется создать концепцию развития территориального общественного самоуправления. Вопрос будет рассматриваться на заседании правительства ХМАО в пятницу, 6 апреля.

В документах к заседанию правительства говорится, что развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) должно повысить эффективность работы чиновников и обеспечить «партнерство власти с населением, которое является залогом общественно-политической стабильности в автономном округе». Как пояснил источник в окружном правительстве, основная идея документа — вовлечь как можно больше обычных граждан в управленческие решения, чтобы люди выдвигали собственные предложения и даже привлекали какие-то дополнительные средства для решения актуальных проблем. Для этого планируется развить систему муниципальных ТОСов в малых городах и небольших поселениях. «Правительство видит в этом хороший потенциал контроля за муниципальной властью», — отметил источник.

Примером выступает Сургут, где создана система местных ТОСов — такие органы есть в каждом районе, они активно взаимодействуют с депутатами гордумы. Позиционируется, что ТОСы в Сургуте курируют сферы ЖКХ и благоустройства, однако реально в городе органы территориального общественного самоуправления воспринимают как собрания пенсионеров, которые пьют чай в офисах и отмечают различные праздники. «Каждый год встает вопрос о бюджетном финансировании, там десятки миллионов выделяются. Но и отказаться от ТОСов уже не можем — это наши помощники», — отметил на условиях анонимности один из сургутских депутатов.

Примечательно, что создание концепции развития ТОСов предложено департаментом внутренней политики ХМАО, где пост и. о. директора сейчас занимает Дмитрий Сердюков. В окружную структуру он пришел на должность заместителя в марте 2017 года. До этого чиновник возглавлял в Сургуте муниципальное учреждение «Наш город», которое и курировало работу ТОСов, а также распределяло бюджетные деньги, выделенные общественникам. Насколько связано прежнее место работы Сердюкова с новой окружной концепцией, а также сколько окружных денег планируется потратить на развитие ТОСов, на момент публикации выяснить не удалось. Чиновник не ответил на звонки на рабочий телефон.