Солист «Иванушек» госпитализирован из-за проблем с алкоголем

Певец попал в больницу с сильной болью в желудке и кашлем
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов госпитализирован. Причиной послужили проблемы с алкоголем.
Апполонов попал в больницу с сильной болью в желудке и кашлем. Музыканту диагностировали бронхит из-за курения и обострение язвы. По мнению врачей, проблемы с желудком у Апполонова возникли из-за алкоголя, сообщает Пятый канал. На данный момент певца уже выписали из больницы.
Год назад из-за отека легких, который возник на фоне цирроза печени, умер другой экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев. Для Апполонова смерть коллеги стала шоком, писало RT.