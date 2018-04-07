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07 апреля 2018
17:34  07 апреля 2018 0

Солист «Иванушек» госпитализирован из-за проблем с алкоголем

Певец попал в больницу с сильной болью в желудке и кашлемФото: Instagram Григорьева-Апполонова

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов госпитализирован. Причиной послужили проблемы с алкоголем.

Апполонов попал в больницу с сильной болью в желудке и кашлем. Музыканту диагностировали бронхит из-за курения и обострение язвы. По мнению врачей, проблемы с желудком у Апполонова возникли из-за алкоголя, сообщает Пятый канал. На данный момент певца уже выписали из больницы.

Год назад из-за отека легких, который возник на фоне цирроза печени, умер другой экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев. Для Апполонова смерть коллеги стала шоком, писало RT.

Валерия Романова
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