Власти Британии снесут дом Скрипаля в Солсбери

Дело о шпионе и «Новичке» превращается в фантасмагорию

Коттедж в британском городе Солсбери, где жил экс-полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль, снесут до основания. Власти пришли к выводу, что это дешевле, чем обследовать здание на следы яда «Новичок».

Не исключено, что под снос пойдут и заведения, где Скрипаль и его дочь Юлия побывали перед тем, как потерять сознание — пиццерия Zizzi и пивной бар The Mill. Кроме того, как сообщает издание The Mail on Sunday, места, которые пострадавшие посетили перед трагедией, обнесут трехметровыми заборами. Официально власти объясняют эти планы желанием защитить британцев от возможного контакта с отравляющим веществом, жертвой которого предположительно стали Скрипали. Их самих собираются перевезти в США, изменить внешность и дать новые имена, напоминают Nation news.

Ранее «URA.RU» сообщало, что британцы уничтожили домашних питомцев Скрипалей. Две морские свинки умерли без воды и корма в опечатанном доме. Персидского кота, который пережил «заточение» — усыпили и сожгли из огнемета. В МИД России назвали это актом жестокости и стремлением максимально осложнить установление истины. Если против Скрипалей намеренно использовали некое отравляющее вещество, его следы могли остаться и в тканях животных. Однако британцы продолжают последовательно уничтожать любые вещественные доказательства, опровергающие версию о вине России.