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07 апреля 2018
22:02  07 апреля 2018 0

Британские зоозащитники требуют расследовать смерть животных Скрипаля‍

Кота усыпили, а потом сожгли из огнеметаЮлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Британское отделение организации по защите животных PETA требует расследовать гибель животных, принадлежавших бывшему полковнику ГРУ, шпиону Сергею Скрипалю. Об этом они заявили в своем Twitter.

Зоозащитники уверена, что оставлять животных без присмотра можно было не дольше, чем это возможно с детьми. «Очевидно, что их надо было спасти. PETA призывает провести расследование, чтобы определить, как это могло случиться», — говорится в сообщении организации.

Глава отделения организации в Великобритании Элиза Аллен назвала смерть животных «трагедией» и возложила ответственность на британские власти, пишет Nation News.

Ранее СМИ сообщили, что погибли две морские свинки Скрипаля, а кот был обнаружен в состоянии сильного стресса, потому было принято решение усыпить его и сжечь из огнемета. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что уничтоженные животные могли стать важной уликой по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери, напоминает RT.

Виктор Жуков
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