Возле Екатеринбурга планируют создать гигантский мусорный полигон

К югу от Екатеринбурга планируется создание крупного мусорного полигона. Об этом на пресс-конференции, посвященной готовящейся реформе в сфере утилизации отходов, рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
«Мы сейчас ищем место под Южный полигон. Скорей всего, он будет размещен в Белоярском городском округе. Там есть существующий полигон, который сейчас проходит лицензирование. Если юридически все будет в порядке и по результатам гидрогеологических изысканий будет положительная оценка, он будет там. Если что-то пойдет не так, мы будем искать новый объект», — рассказал Свалов.
«Нам очень нужен Южный полигон. Сейчас весь мусор идет на Северный, но это неправильно. Во-первых, у него есть определенный предел. Во-вторых, приходится возить мусор через весь город. Пока нет ясности по месту, помимо Белоярского района, рассматриваем еще Сысерть. Хотим построить современный полигон, который, может, будет не таким огромным, как сейчас, когда нам приходится все валить», — добавил директор ЕМУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев, организация которого отвечает за сбор и утилизацию отходов в Екатеринбурге.
Согласно планам минэнергетики и ЖКХ мощность нового полигона должна составить 300 тысяч тонн отходов ежегодно. До 2015 года отходы Екатеринбурга и окрестностей распределялись между Широкореченским полигоном (350 тысяч тонн отходов ежегодно) и Северным (200 тысяч тонн). Теперь, когда Широкореченский полигон закрыли, так как он переполнился, весь мусор идет на Северный полигон.