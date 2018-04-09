9 апреля оргкомитет по подготовке праймериз «Единой России» на выборах депутатов екатеринбургской гордумы начал принимать заявления от будущих участников предварительного голосования. В течение первого дня кампании необходимые документы сдал только один человек — член Общественной палаты Свердловской области Николай Потеряев.
Как сообщили «URA.RU» в региональном исполкоме «ЕР», столь низкая активность связана со сложностями при оформлении требующихся для выдвижения справок. В частности, справка о несудимости может готовиться до 30 дней. По мнению партийцев, пик активности потенциальных кандидатов придется на конец апреля.
Заявления об участии в праймериз будут приниматься до 8 мая включительно. С 9 мая по 1 июня кандидаты будут вести агитацию. 3 июня пройдет предварительное голосование. В нем смогут принять участие все желающие екатеринбургские избиратели. На особо оборудованных участках горожанам предложат заполнить специально напечатанные для праймериз бюллетени.