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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:32  10 апреля 2018 0

Опубликован список самых надежных автомобилей в мире

Toyota Sequoia считается самой надежной машиной, способной пройти более 320 тысяч кмФОТО: Wikimedia Commons, IFCAR

Эксперты компании ISeeCars обнародовали список самых надежных автомобилей, которые способны пройти более чем 320 тысяч километров. Аналитики изучили всю информацию о машинах, которые сошли с конвейеров с 1981 по 2017 годы.

В списке, опубликованном на портале «Авторамблер», находятся практически одни полноразмерные внедорожники. На первой строчке оказалась японская Toyota Sequoia. Более 6,6 процентов от всех экземпляров этого автомобиля имеют пробег более 320 тысяч километров. Второе место досталось Ford Expidition с показателем 5,4 процентов, а замыкает тройку лидеров Chevrolet Suburban, который отстал всего на 0,2 процента.

Четвертое и пятое позиции заняли Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%). Помимо них в ТОП-10 также вошли Chevrolet Tahoe (3,8%), GMC Yukon (2,8%), среднеразмерный пикап Toyota Tacoma (2,6%), седан Toyota Avalon (2,4%), а также минивэн Honda Odyssey (2,4%).

Напомним, ранее стали известны самые дорогие автомобили российского производства. Примечательно, что стоимость каждой машины составляет больше трех миллионов рублей. В рейтинге оказались совершенно разные модели, от спорт-купе до самодельных автомобилей ручной сборки.

Александр Черноскутов
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