Названы пять самых дорогих российских автомобилей

Эксперты составили список самых дорогих автомобилей российского производства. Примечательно, что стоимость каждого транспортного средства составляет больше трех миллионов рублей. В списке оказались совершенно разные модели, такие как, спорт-купе, а также самодельные машины ручной сборки.
Первую строчку заняла Toyota Amulet, созданная вручную. Эксперты также подчеркнули, что автомобиль был выпущен в единственном экземпляре. Его прозвали «дубленкой на колесах» из-за того, что кузов полностью обтянут кожей бизона. Стоимость такой машины составила 15 миллионов рублей. Второе место досталось автомобилю ГАЗ «Тигр», оснащенному высоким уровнем проходимости. Внедорожник можно приобрести за десять миллионов рублей, передает «Федеральное агентство новостей».
На третьей позиции оказался спорткар B1, которое произвела российская компания Marussia Motors. Стартовая цена равнялась от 5,3 миллионов рублей, однако до конвейера автомобиль так и не добрался. Четвертое место досталось классическому седану ГАЗ-13 «Чайка», который был продан в прошлом году 4,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Marussia F2: его стоимость составила 3,5 миллиона рублей.
Напомним, автоэксперты составили список самых ожидаемых электрокроссоверов. В рейтинге оказались как концепты, так и практически готовые к продаже автомобили от знаменитых брендов.