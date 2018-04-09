{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:04  09 апреля 2018 0

Названы пять самых дорогих российских автомобилей

Легендарная «Чайка» ГАЗ-13 в прошлом году была продана за 4,5 миллиона рублейФОТО: Flickr, Andrew Bone

Эксперты составили список самых дорогих автомобилей российского производства. Примечательно, что стоимость каждого транспортного средства составляет больше трех миллионов рублей. В списке оказались совершенно разные модели, такие как, спорт-купе, а также самодельные машины ручной сборки.

Первую строчку заняла Toyota Amulet, созданная вручную. Эксперты также подчеркнули, что автомобиль был выпущен в единственном экземпляре. Его прозвали «дубленкой на колесах» из-за того, что кузов полностью обтянут кожей бизона. Стоимость такой машины составила 15 миллионов рублей. Второе место досталось автомобилю ГАЗ «Тигр», оснащенному высоким уровнем проходимости. Внедорожник можно приобрести за десять миллионов рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

На третьей позиции оказался спорткар B1, которое произвела российская компания Marussia Motors. Стартовая цена равнялась от 5,3 миллионов рублей, однако до конвейера автомобиль так и не добрался. Четвертое место досталось классическому седану ГАЗ-13 «Чайка», который был продан в прошлом году 4,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Marussia F2: его стоимость составила 3,5 миллиона рублей.

Напомним, автоэксперты составили список самых ожидаемых электрокроссоверов. В рейтинге оказались как концепты, так и практически готовые к продаже автомобили от знаменитых брендов.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров