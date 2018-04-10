Звезда «Дома-2» из Екатеринбурга пообещала осчастливить Бузову

Бывший участник Дома-2 из Екатеринбурга Степан Меньщиков подал заявку на участие в аналоге телепроекта «Холостяк» на телеканале «ТНТ», где главным призом станет рука и сердце Ольги Бузовой. Он заявил, что сожалеет о разрыве отношений с ней.
«Я живу яркой и динамичной жизнью и принимаю много решений, за которые несу ответственность. Я мало совершал в жизни того, о чем потом жалел. Сейчас я хочу вам признаться в том, что когда-то, 14 лет назад, я снял трусики Ольги Бузовой, которые висели над моей кроватью, о чем я сейчас сожалею», — написал Меньщиков на своей странице в Instagram. Он добавил: «И сейчас я мечтаю исправить ту роковую ошибку, и принять участие в проекте „За Бузову“ на канале „ТНТ“, и откровенно признаться прекрасной Ольге Бузовой в любви, и сделать нашу королеву по-настоящему счастливой!»
Ранее сообщалось, что ТНТ уже запустил кастинг участников для нового проекта. Сама певица призналась, что у нее нет времени на личную жизнь, поэтому она решил участвовать в телепроекте.