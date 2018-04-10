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10 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:19  10 апреля 2018 0

В Екатеринбурге из метро эвакуировали пассажиров

Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, общественный транспорт, пассажир
На станции метро нашли бесхозную сумкуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вечером во вторник, 10 апреля, в Екатеринбурге закрыли станцию метро Чкаловская. Полицейские эвакуировали всех пассажиров из-за подозрительного рюкзака.

«По итогам проведенной полицейской проверки приходится констатировать, что случаи, когда забывчивые пассажиры оставляют свои вещи, продолжают иметь место. Сегодняшний инцидент — яркое тому подтверждение», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «Мужчина забыл в метро свою сумку. Станция метро закрывалась на непродолжительный период времени, эвакуировали 25 человек — 20 пассажиров и 5 работников», — пояснил он.

Уже позднее, находясь в Орджоникидзевском районе, хозяин сумки вспомнил, что оставил ее в метро, и сам обратился в полицию. «В эти минуты его доставляют на „Чкаловскую“, чтобы оформить данный инцидент в установленном порядке. Реальной угрозы екатеринбургской подземке, пассажирам и работникам не было», — добавил Валерий Горелых. Он также в очередной раз призвал горожан быть более внимательными в общественном транспорте и не причинять неудобств сотням других пассажиров.

Дарья Корчак
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