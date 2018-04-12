С 16 апреля по 15 мая 2018 года территориальные избирательные комиссии (ТИК) Свердловской области будут принимать документы о выдвижении кандидатов в члены участковых избиркомов (УИК).Как сообщили «URA.RU» в облизбиркоме, в общей сложности будет сформирован новый состав 2540 УИКов (560 из них — в Екатеринбурге).
В них войдет порядка 25 000 человек (в среднем 10 членов в каждой комиссии). Согласно действующему законодательству, не менее 50% мест в каждой комиссии должны получить представители политических партий. Минимум по одному месту гарантируется партиям, депутаты от которых работают в думе соответствующего муниципального образования.
Помимо этого, правом выдвижения кандидатов в члены комиссии обладают региональные и местные общественные объединения, а также группы избирателей. Все поступившие заявления будут рассмотрены до 30 мая членами территориальных избиркомов, которые отберут наиболее достойных и профессиональных кандидатов. Новые члены УИКов будут работать до 2023 года.