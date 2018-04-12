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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:06  12 апреля 2018 1

Начался конкурс: кто будет считать бюллетени на выборах в свердловский парламент и Госдуму 2021 года. Свободно 25 тысяч мест

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, чайников валерий
Формирование нового состава УИКов идет под контролем председателя Свердловского облизбиркома Валерия ЧайниковаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 16 апреля по 15 мая 2018 года территориальные избирательные комиссии (ТИК) Свердловской области будут принимать документы о выдвижении кандидатов в члены участковых избиркомов (УИК).Как сообщили «URA.RU» в облизбиркоме, в общей сложности будет сформирован новый состав 2540 УИКов (560 из них — в Екатеринбурге).

В них войдет порядка 25 000 человек (в среднем 10 членов в каждой комиссии). Согласно действующему законодательству, не менее 50% мест в каждой комиссии должны получить представители политических партий. Минимум по одному месту гарантируется партиям, депутаты от которых работают в думе соответствующего муниципального образования.

Помимо этого, правом выдвижения кандидатов в члены комиссии обладают региональные и местные общественные объединения, а также группы избирателей. Все поступившие заявления будут рассмотрены до 30 мая членами территориальных избиркомов, которые отберут наиболее достойных и профессиональных кандидатов. Новые члены УИКов будут работать до 2023 года.

Константин Джултаев
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