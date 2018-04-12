«Банкир года» из Екатеринбурга получил должность в Санкт-Петербурге

15:37 12 апреля 2018 1

Сергей Кульпин руководил филиалом ВТБ в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На должность управляющего розничного бизнеса Северо-Западного филиала банка ВТБ назначен Сергей Кульпин, который до этого работал на той же позиции в Екатеринбурге. Решение о назначении Кульпина вступит в силу после согласования его кандидатуры Центробанком.

«Перед новым руководством стоят высокие задачи по наращиванию объемов розничного бизнеса ВТБ на Северо-Западе. Сергей Кульпин обладает большим опытом работы на динамично развивающемся уральском рынке. Возглавляемый им филиал в разы нарастил объемы бизнеса, сделав бренд ВТБ одним из сильнейших на уральском рынке», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он считает, что под руководством Кульпина банк сможет выйти на новый уровень и стать лидером на Северо-Западе. При этом имя нового управляющего розничного бизнеса ВТБ в Екатеринбурге будет объявлено в ближайшее время.

Сергей Кульпин родился 9 декабря 1973 года в Барнауле. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «экономист». Кульпин работает в банковском секторе с 1996 года, в 2005 году он перешел в группу ВТБ. С 2008 года занимал должность управляющего розничного бизнеса банка в Екатеринбурге. Под его руководством розничный бизнес ВТБ в Екатеринбурге нарастил кредитный портфель до 64 млрд рублей, портфель привлеченных средств — до 40,5 млрд. Отметим, что в 2016 году Сергей Кульпин стал «банкиром года», по версии главной деловой премии «Человек года-2016», которую вручали в Екатеринбурге.