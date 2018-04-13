Уральские энергетики помогли интернату в рамках «Эстафеты добра»

Энергетики «ЕВРАЗ НТМК» присоединились к «Эстафете добрых дел». Они оказали помощь школе-интернату №1 в Нижнем Тагиле, сообщили «URA.RU» в управлении по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» «ЕВРАЗ».
Энергетики преподнесли школе принтер и два телевизора диагональю более одного метра, подарили детям игрушки и спортивный инвентарь, а также отремонтировали слесарные и токарные станки в кабинете труда у мальчиков и заменили в помещении электропроводку. По просьбе руководства интерната металлурги изготовили шлагбаум и забор, который установят вокруг территории учреждения.
«Помочь школе-интернату решили представители всех цехов нашего управления: теплоэлектроцентрали, центральной электротехнической лаборатории, кислородно-компрессорного цеха, цеха водоснабжения и других подразделений. Я рад, что у нас работают добрые и отзывчивые люди. Думаю, на этом дружба со школой у нас не закончится», — подчеркнул главный энергетик «ЕВРАЗ НТМК», депутат Нижнетагильской городской думы Денис Корякин.
«Эстафета добрых дел» стартовала на предприятии в 2017 году, в ней приняли участие семь подразделений предприятия. Проект начался с инициативы доменного цеха, сотрудники которого помогли социально-реабилитационному центру «Радуга». Вслед за доменщиками к волонтерскому движению присоединились и другие цеха. Кому передадут эстафетную палочку энергетики, станет известно 13 апреля, во время очного рапорта управляющего директора «ЕВРАЗ НТМК» Алексея Кушнарева.