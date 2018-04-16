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10:08  16 апреля 2018 0

В эфир «Четвертого канала» возвращаются легендарные ведущие. Среди них — Шеремет и Михалкова. ВИДЕО

Совет по информационной политике при полпреде президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, шеремет иннокентий
Иннокентий Шеремет снова появится в эфире «Четверки»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В эфире «Четвертого канала» снова появятся легендарные телеведущие, которые завоевали свою популярность еще в 1990-е и 2000-е годы. Об этом «URA.RU» рассказала директор телеканала Элеонора Расулова.

Среди знаменитых ведущих, которые вновь порадуют телезрителей своим присутствием, оказались Иннокентий Шеремет, Юлия Михалкова и Анна Титова. По словам Расуловой, увидеть их в телеэфире можно будет уже в конце апреля. «Каждый из этих ведущих будет работать в своем жанре, в котором он привык, исходя из своего опыта», — рассказала директор «Четверки». Она также пообещала поделиться подробностями чуть позже.

Также стало известно, что в эфир «Четвертого канала» вернутся Оксана Куваева (работает на телеканале «Россия»), Иван Лозовой и Павел Зарубин, Светлана Толмачева и Виталий Краев, а также основатель канала и его бывший владелец Игорь Мишин. Отметим, что в начале апреля стало известно, что директор «Четвертого канала» по вещанию Андрей Кузовков ушел в отставку. Сотрудничество с ним продолжится в рамках отдельных проектов, рассказала тогда Элеонора Расулова.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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