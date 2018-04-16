В эфире «Четвертого канала» снова появятся легендарные телеведущие, которые завоевали свою популярность еще в 1990-е и 2000-е годы. Об этом «URA.RU» рассказала директор телеканала Элеонора Расулова.
Среди знаменитых ведущих, которые вновь порадуют телезрителей своим присутствием, оказались Иннокентий Шеремет, Юлия Михалкова и Анна Титова. По словам Расуловой, увидеть их в телеэфире можно будет уже в конце апреля. «Каждый из этих ведущих будет работать в своем жанре, в котором он привык, исходя из своего опыта», — рассказала директор «Четверки». Она также пообещала поделиться подробностями чуть позже.
Также стало известно, что в эфир «Четвертого канала» вернутся Оксана Куваева (работает на телеканале «Россия»), Иван Лозовой и Павел Зарубин, Светлана Толмачева и Виталий Краев, а также основатель канала и его бывший владелец Игорь Мишин. Отметим, что в начале апреля стало известно, что директор «Четвертого канала» по вещанию Андрей Кузовков ушел в отставку. Сотрудничество с ним продолжится в рамках отдельных проектов, рассказала тогда Элеонора Расулова.