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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:34  16 апреля 2018 1

Свердловские справедливороссы назвали имя своего нового депутата в Заксобрании. Прогноз «URA.RU» сбылся

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, лобов евгений
О причинах отказа Евгения Лобова от мандата не сообщаетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет свердловского регионального отделения «Справедливой России» 16 апреля принял решение о передаче мандата добровольно сложившего полномочия депутата Заксобрания Евгения Лобова.

Как заявили «URA.RU» в пресс-службе партотделения, вакантное место достанется Егору Шаламовских, выдвигавшемуся в 2016 году кандидатом в депутаты от «Справедливой России» по Железнодорожной территориальной группе. Шаламовских 40 лет, он родился в Екатеринбурге и возглавляет ООО «12 технологий».

О том, что партийцы сделали ставку именно на молодого и пока неизвестного партийца Шаламовского, «URA.RU» сообщало еще 22 марта. Полномочия Евгения Лобова на основании его личного заявления были прекращены 3 апреля на заседании Законодательного собрания.

Константин Джултаев
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