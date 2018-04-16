Совет свердловского регионального отделения «Справедливой России» 16 апреля принял решение о передаче мандата добровольно сложившего полномочия депутата Заксобрания Евгения Лобова.
Как заявили «URA.RU» в пресс-службе партотделения, вакантное место достанется Егору Шаламовских, выдвигавшемуся в 2016 году кандидатом в депутаты от «Справедливой России» по Железнодорожной территориальной группе. Шаламовских 40 лет, он родился в Екатеринбурге и возглавляет ООО «12 технологий».
О том, что партийцы сделали ставку именно на молодого и пока неизвестного партийца Шаламовского, «URA.RU» сообщало еще 22 марта. Полномочия Евгения Лобова на основании его личного заявления были прекращены 3 апреля на заседании Законодательного собрания.