Уральские энергетики обеспечат электричеством участки для многодетных семей

15:11 17 апреля 2018 0

В поселке установят три дополнительные подстанции Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Специалисты АО «Облкоммунэнерго» начали строительство электросетей в поселке Косой Брод Свердловской области. Там будут располагаться объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для многодетных семей.

Как пояснили «URA.RU» в компании, для льготников в поселке строятся несколько микрорайонов, к 2019 году многодетным семьям будет выделено 340 участков. На данный момент к уже отмежеванным наделам в поселке Косой Брод подводят все необходимые коммуникации. Первоочередная задача — обеспечить зону застройки электричеством.

«Протяженность новых линий электропередачи составит более 10 километров. Уже почти проложена воздушная линия высокого напряжения на 10 киловольт и завершен монтаж распределительных сетей — они проходят по поселковым улицам. Установлены 300 опор. Как только эти работы закончатся, смонтируем три комплектные трансформаторные подстанции. Их мощности хватит, чтобы обеспечить всех заявителей», — пояснил начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин. По подсчетам энергетиков, проект обойдется в 17 миллионов рублей. На Среднем Урале выделение земли под ИЖС льготным категориям граждан ведется с 2012 года, участками планируется обеспечить жителей всех муниципалитетов региона.