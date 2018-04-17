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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:11  17 апреля 2018 0

Уральские энергетики обеспечат электричеством участки для многодетных семей

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, провода, электроэнергия, лэп, электричество, энергия, энергетика, линии электропередач
В поселке установят три дополнительные подстанцииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Специалисты АО «Облкоммунэнерго» начали строительство электросетей в поселке Косой Брод Свердловской области. Там будут располагаться объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для многодетных семей.

Как пояснили «URA.RU» в компании, для льготников в поселке строятся несколько микрорайонов, к 2019 году многодетным семьям будет выделено 340 участков. На данный момент к уже отмежеванным наделам в поселке Косой Брод подводят все необходимые коммуникации. Первоочередная задача — обеспечить зону застройки электричеством.

«Протяженность новых линий электропередачи составит более 10 километров. Уже почти проложена воздушная линия высокого напряжения на 10 киловольт и завершен монтаж распределительных сетей — они проходят по поселковым улицам. Установлены 300 опор. Как только эти работы закончатся, смонтируем три комплектные трансформаторные подстанции. Их мощности хватит, чтобы обеспечить всех заявителей», — пояснил начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин. По подсчетам энергетиков, проект обойдется в 17 миллионов рублей. На Среднем Урале выделение земли под ИЖС льготным категориям граждан ведется с 2012 года, участками планируется обеспечить жителей всех муниципалитетов региона.

Наталья Михалева
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