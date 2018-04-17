18:26 17 апреля 2018 5

За движение машин по выделенным полосам будут сурово штрафовать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге к началу чемпионата мира по футболу появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Сразу на нескольких улицах города пожертвуют удобством автомобилистов в пользу пассажиров городского транспорта.

«Мы определили перечень улиц, на которых выделенные полосы будут работать в постоянном режиме и на период проведения соревнований. Постоянно будут запущены выделенные полосы на улицах Карла Либкнехта, Белинского, Челюскинцев, Энгельса, Чапаева, Вильгельма де Геннина, переулках Невьянский, Привокзальный и Безымянный. На время чемпионата выделенная полоса появится на улице Розы Люксембург», — заявил во время заседания гордумы зампредседателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич.

По словам чиновника, работы по оборудованию полос и настройки камер видеонаблюдения будут проведены до конца весеннего периода. Работу будет курировать МБУ «Центр организации движения».