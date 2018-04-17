{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:26  17 апреля 2018 5

На девяти (!!!) улицах Екатеринбурга будут выделенные полосы для общественного транспорта. Через месяц. И навсегда

Выделеная полоса общественного транспорта на Малышева. Екатеринбург, троллейбус, дорожное движение, полоса общественного транспорта, дорожная разметка, полоса для автобусов
За движение машин по выделенным полосам будут сурово штрафоватьФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге к началу чемпионата мира по футболу появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Сразу на нескольких улицах города пожертвуют удобством автомобилистов в пользу пассажиров городского транспорта.

«Мы определили перечень улиц, на которых выделенные полосы будут работать в постоянном режиме и на период проведения соревнований. Постоянно будут запущены выделенные полосы на улицах Карла Либкнехта, Белинского, Челюскинцев, Энгельса, Чапаева, Вильгельма де Геннина, переулках Невьянский, Привокзальный и Безымянный. На время чемпионата выделенная полоса появится на улице Розы Люксембург», — заявил во время заседания гордумы зампредседателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич.

По словам чиновника, работы по оборудованию полос и настройки камер видеонаблюдения будут проведены до конца весеннего периода. Работу будет курировать МБУ «Центр организации движения».

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров