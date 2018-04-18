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Главные новости Пермского края
17:55  18 апреля 2018 0

В Прикамье экс-полицейский получил взятку тоннами асфальта

Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, дпс, регулировщик
Общая сумма взятки составила 15,7 тысячи рублейФото: Владимир Жабриков

В Пермском крае суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД города Кудымкар. Его оштрафовали на 750 тысяч рублей в пользу государства за взятку на сумму 15700 рублей.

В ходе судебного заседания стало известно, что 24 июля 2017 года в Кудымкаре экс-автоинспектор патрулировал улицы. На одной из них подрядчик выполнял ремонтные работы с нарушениями по ст. 12.34 КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержанию дорог (не выставлены соответствующие знаки). Осужденный заявил, что не станет составлять протокол, если ему привезут 20 тонн асфальтовой крошки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

На следующий день в указанное бывшим сотрудником ГИБДД место доставили стройматериалы. Общая стоимость крошки и транспортировки составила 15700 рублей. По этому факту сотрудники собственной безопасности полиции по Пермскому краю провели проверку, после которой экс-инспектора ДПС уволили из органов внутренних дел. Суд в свою очередь оштрафовал его на 750 тысяч рублей по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие).

Ранее в Ишиме следователи задержали инспекторов ДПС. Их подозревают во взяточничестве. Операция прошла 7 апреля днем, на виду у случайных прохожих. По неофициальной информации, размер взятки составляет около 15 тысяч рублей.

Иван Шестак
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