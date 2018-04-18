В Прикамье экс-полицейский получил взятку тоннами асфальта

В Пермском крае суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД города Кудымкар. Его оштрафовали на 750 тысяч рублей в пользу государства за взятку на сумму 15700 рублей.
В ходе судебного заседания стало известно, что 24 июля 2017 года в Кудымкаре экс-автоинспектор патрулировал улицы. На одной из них подрядчик выполнял ремонтные работы с нарушениями по ст. 12.34 КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержанию дорог (не выставлены соответствующие знаки). Осужденный заявил, что не станет составлять протокол, если ему привезут 20 тонн асфальтовой крошки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
На следующий день в указанное бывшим сотрудником ГИБДД место доставили стройматериалы. Общая стоимость крошки и транспортировки составила 15700 рублей. По этому факту сотрудники собственной безопасности полиции по Пермскому краю провели проверку, после которой экс-инспектора ДПС уволили из органов внутренних дел. Суд в свою очередь оштрафовал его на 750 тысяч рублей по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие).
Ранее в Ишиме следователи задержали инспекторов ДПС. Их подозревают во взяточничестве. Операция прошла 7 апреля днем, на виду у случайных прохожих. По неофициальной информации, размер взятки составляет около 15 тысяч рублей.