Роскомнадзор провел совещание с операторами связи о «деградации» Telegram

Роскомнадзор провел совещание о «деградации» Telegram с представителями крупнейших операторов связи. На встрече обсуждались эффективные способы борьбы с мессенджером, однако никаких конкретных решений принято не было. В то же время ведомство снизило активность блокировок дополнительных ресурсов, связанных с детищем Павла Дурова.
Совещание было рабочим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на крупного федерального чиновника. Вместе с тем, пресс-центре Роскомнадзора информацию о проведении совещания с операторами о «деградации» Telegram опровергли.
Напомним, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России. 16 апреля информация о решении суда направлена операторам связи с целью ограничения доступа к интернет-версии, веб-клиенту и приложению мессенджера, пишет ИА FlashNord. Операторы связи должны были в течение суток ограничить доступ к Telegram в России.