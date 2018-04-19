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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:20  19 апреля 2018 0

Роскомнадзор провел совещание с операторами связи о «деградации» Telegram

Клипарты. Сургут , блокировка telegram, телеграм, telegram, гвоздики, свеча, траур
Ведомство снизило активность блокировки дополнительных ресурсов, связанных с мессенджеромФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Роскомнадзор провел совещание о «деградации» Telegram с представителями крупнейших операторов связи. На встрече обсуждались эффективные способы борьбы с мессенджером, однако никаких конкретных решений принято не было. В то же время ведомство снизило активность блокировок дополнительных ресурсов, связанных с детищем Павла Дурова.

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В Telegram заявили о невозможности заблокировать мессенджер

Совещание было рабочим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на крупного федерального чиновника. Вместе с тем, пресс-центре Роскомнадзора информацию о проведении совещания с операторами о «деградации» Telegram опровергли.

Напомним, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России. 16 апреля информация о решении суда направлена операторам связи с целью ограничения доступа к интернет-версии, веб-клиенту и приложению мессенджера, пишет ИА FlashNord. Операторы связи должны были в течение суток ограничить доступ к Telegram в России.

Иван Шестак
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