Главу штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки

Капитана первого ранга и первого замкомандующего военно-морских сил Украины Романа Гладкого отстранили от должности из-за наличия у его жены российского гражданства. Данное решение принял министр обороны Украины Степан Полторак.
В отношении Гладкого ведется служебное расследование в связи с предположительно совершенными им финансово-экономическими нарушениями, а также из-за российского гражданства его супруги, сообщает «Пятый канал». В 2014—2015 году его жена и дочь проживали в Крыму и получили российские паспорта. При этом дочь офицера занималась спортом в российском клубе ЦСКА и представляла его на соревнованиях, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Между тем в пресс-службе ВМС Украины заявили, что Романа Гладкого отстранили от должности из-за «выявленных недостатков в служебной деятельности». По данным украинских СМИ, ему могут грозить серьезные обвинения.