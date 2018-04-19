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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:32  19 апреля 2018 0

Главу штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки

Жена и дочь украинского офицера жили в Крыму в течение двух летФото: Министерство обороны Украины

Капитана первого ранга и первого замкомандующего военно-морских сил Украины Романа Гладкого отстранили от должности из-за наличия у его жены российского гражданства. Данное решение принял министр обороны Украины Степан Полторак.

В отношении Гладкого ведется служебное расследование в связи с предположительно совершенными им финансово-экономическими нарушениями, а также из-за российского гражданства его супруги, сообщает «Пятый канал». В 2014—2015 году его жена и дочь проживали в Крыму и получили российские паспорта. При этом дочь офицера занималась спортом в российском клубе ЦСКА и представляла его на соревнованиях, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Между тем в пресс-службе ВМС Украины заявили, что Романа Гладкого отстранили от должности из-за «выявленных недостатков в служебной деятельности». По данным украинских СМИ, ему могут грозить серьезные обвинения.

Дарья Корчак
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