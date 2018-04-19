21:12 19 апреля 2018 1

Предприниматель опубликовал пост на английском языке Фото: Павел Дуров, Instagram

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил пользователей приложения, которое пытаются запретить, за «поддержку и любовь». Предприниматель опубликовал в Instagram новый пост из Дубая в ОАЭ.

Дуров, выложив фото с голым торсом и на фоне песчаных дюн, оставил под ним ироничный комментарий. «Мой любимый фильм — „300“. История о 300 спартанцах, сражающихся за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей через тысячи лет», — этот абзац стал как бы подводкой к основному посылу сообщения. С пометкой «постскриптум» предприниматель далее написал, что российские власти заблокировали 18 миллионов IP-адресов, чтобы запретить Telegram, однако приложение до сих пор остается доступным для граждан.

Напомним, «деградация» Telegram началась в понедельник, 16 апреля. Операторам связи дали на это сутки. Решение по иску Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру в России суд принял 13 апреля. 19 апреля Роскомнадзор провел совещание с представителями крупнейших операторов связи, где обсуждались эффективные способы борьбы с приложением, однако никаких конкретных решений принято не было, писало «URA.RU». Как отмечает РАПСИ, ведомство пока только создало «горячую линию» для противодействия распространению недостоверной информации по ситуации с мессенджером.