Кузнецова раскритиковала запрет на перевозку колясок с детьми в метро

08:54 20 апреля 2018 0

Анна Кузнецова не одобрила идею Минтранса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала предложение Минтранса, связанное с ограничением перевозки детей в колясках в метрополитене. Она считает, что новые правила противоречат здравому смыслу.

Кузнецова увидела в предлагаемых мерах «потенциальные угрозы», сообщает РБК. «Малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке», — считает детский омбудсмен. Если ребенок находится вне коляски на платформе или в переходах, это также несет для него серьезную опасность, полагает Кузнецова. Она намерена запросить у Минтранса разъяснение по поводу этих предложений.

Напомним, предлагаемые изменения в правилах пользования метро были опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. Там говорится о запрете пассажирам перевозить детей в колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах», отмечает «Национальная служба новостей». Также вводится обязанность уступать места инвалидам, пожилым, пассажирам с детьми и беременным женщинам.