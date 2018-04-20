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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:16  20 апреля 2018 0

Команда Козицына готова стать сильнейшей в Европе. Принципиальный соперник УГМК позади

Баскетбол Динамо-Самара2. Челябинск., баскетбол, корзина, мяч, гол, победа, очко
В полуфинале «лисицы» обыграли принципиальных соперницФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Баскетболистки свердловского клуба УГМК в полуфинальном матче Евролиги, который проходит в венгерском Шопроне, обыграли курское «Динамо» со счетом 84:77. Теперь «лисицы» поборются за звание сильнейшей команды Европы.

Спортсменки екатеринбургского клуба с первых минут постарались завладеть преимуществом, но неуступчивые соперницы из Курска так и не дали вырваться «лисицам» вперед: первая половина матча осталась за баскетболистами «Динамо» — 42:43.

На третью четверть спортсменки из Екатеринбурга настроились более серьезно и практически ничего не позволили курским баскетболисткам под своим кольцом 27:16 по итогам третьей четверти. В заключительном игровом отрезке УГМК нужно было лишь сохранить добытое преимущество в 10 очков, что спортсменкам и удалось. Итоговый счет — 84:77. Лучшим бомбардиром во встрече была признана американская баскетболистка УГМК Майя Мур, которая набрала 27 очков, 6 подборов и 5 результативных передач.

Стоит отметить, что УГМК и курское «Динамо» встречались в конце марта в рамках регулярного чемпионата российской Премьер-лиги. Матч стал своеобразной репетицией полуфинала Евролиги. Тогда на голову сильнее оказались «лисицы»: 102:62.

Теперь «лисицам» в финале Евролиги предстоит сразиться с победителем другой пары полуфиналистов. Команда-соперница определиться в матче между чемпионом Венгрии «Шопрон» и чемпионом Турции «Якин Догу». Финал, а также матч за третье место, пройдут 22 апреля в Венгрии.

Павел Маркуш
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