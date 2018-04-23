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08:50  23 апреля 2018 0

Портал чиновников из ХМАО признали лучшим в России. СКРИН

Итоговая пресс-конференция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут , трубецкой андрей
Андрей Трубецкой победил во всероссийском конкурсе, после чего лучшими оказались и его район, и интернет-порталФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Интернет-портал администрации Сургутского района стал победителем всероссийского конкурса. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

Портал администрации Сургутского района принимал участие в конкурсе «Лучший муниципальный сайт» в номинации «Лучший сайт муниципального района». За победу сражались еще 10 муниципальных образований — лучшие порталы определялись по результатам голосования пользователей, а также оценке экспертного жюри. Основными конкурентами Сургутского района были Нижневартовский район и Октябрьский район Ростовской области, но в итоге именно сургутский сайт стал лучшим.

СКРИН интернет-портала администрации Сургутского района

На федеральном уровне также был отмечен сайт администрации Лянтора — он победил в номинации «Лучший сайт городского поселения». Добавим, организаторами премии являются журнал «Вопросы местного самоуправления», портал МСУИНФОРМ и Российская муниципальная академия. Как ранее сообщало «URA.RU», сам Сургутский район ранее вошел в Топ-100 лучших муниципалитетов России, а глава района Андрей Трубецкой стал победителем российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении-2017» в номинации «Эффективное управление муниципальным образованием», а также был признан лучшим политиком-дебютантом в УрФО.

Антон Степыгин
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