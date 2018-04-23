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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:22  23 апреля 2018 0

Русская переводчица рассказала, как ей поручили спасти зубы Гитлера. ФОТО

Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Челюсть бывшего лидера нацистов стала главным доказательством его смертиФото: Анна Майорова © URA.RU

В европейских СМИ опубликованы мемуары Елены Ржевской, которой после смерти нацистского лидера была передана на хранение шкатулка с его зубами. Улика, по ее словам, была необходима для удостоверения смерти Адольфа Гитлера.

Согласно рассказу Ржевской, к концу войны ей было 25 лет, на тот момент она была переводчицей при штабе. Шкатулку с зубами Гитлера ей вручил ее начальник — полковник Горбушин. Как он объяснил ей свой выбор хранителя улики «у женщины меньше шансов напиться и потерять их», сообщает РЕН-ТВ.

Подразделению Ржевской было поручено выяснить, действительно ли обугленные зубы, найденные на территории рейхсканцелярии, принадлежат Гитлеру. Исследования проводились на фоне нарастающих слухов, что лидер фашистов мог инсценировать свою смерть и сбежать из страны. В 2000 году улика была выставлена в качестве экспоната на выставке, посвященной 55-летию окончания Второй мировой войны.

The Sun

Игорь Чукреев
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